Стамбул, Турция, 22 мая, 2017, 18:19 — ИА Регнум. Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что Москва ни в коем случае не собирается навязывать Евросоюзу газопровод «Турецкий поток». Об этом Медведев заявил журналистам «на полях» форума Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), который проходит в Стамбуле (Турция).

Gazprom.ru Строительство газопровода

Медведев напомнил, что Москва ведет переговоры с Грецией и Болгарией по точке входа в Евросоюз газопровода «Турецкий поток». Также существует возможность подключения других стран к этой трубе, но реализация планов на территории Евросоюза полностью зависит от решения властей стран Евросоюза.

Глава российского правительства отметил, что уже идет укладка подводной части трубопровода, протяженность которой составит чуть меньше тысячи километров. После завершения этого этапа начнутся работы по прокладке сухопутной части газопровода протяженностью 200 км по территории Турции.

На данный момент планируется проложить две нитки газопровода «Турецкий поток». Первая ветка будет полностью ориентирована на Турцию, а вторая предназначена для снабжения российским газом стран Евросоюза.

При этом Медведев подчеркнул, что «Турецкий поток» — это исключительно экономический проект, и политизировать его не стоит. Также глава правительства отметил, что Россия этот проект никому не навязывает и страны ЕС вправе сами решать, нужно ли им подключаться к «Турецкому потоку» или нет.

«При этом мы еще раз хотели бы подчеркнуть, что в конечном счете реализация этих планов на территории европейского континента, стран Европейского союза, зависит от решений, которые будут приняты европейскими государствами. Мы никому не хотим навязываться. Мы исходим из того, что это интересный взаимовыгодный проект, и по нему должны быть приняты необходимые решения», — сказал Медведев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, строительство морского участка «Турецкого потока» началось 7 мая 2017 года.