Москва, 22 мая, 2017, 14:53 — ИА Регнум. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров не видит оснований делать выводы о существовании в России революционно настроенной группы молодежи, передает корреспондент ИА REGNUM 22 мая.

Спящие дети, Перов, 1870

«Делать на основании некоторого шума в соцсетях или некоторых митингов и пикетов последнего времени вывод о том, что у нас есть революционно настроенная значимая группа молодежи, которая требует перемен здесь и сейчас, это не так», — сказал Федоров на парламентских слушаниях в Госдуме.

По мнению директора ВЦИОМ, запрос на порядок и стабильность сохраняется.

При этом, по данным социологической службы, «больше всего «искрит» в самой молодой группе молодежи, тем, кому до 20 лет». Однако такие данные эксперты объясняют традиционно: на этом этапе жизни стремление к нематериальным ценностям максимально.

Несмотря на то, что молодежь остро ощущает недостаточную справедливость, недостаточную честность и дефицит уважения, она готова встраиваться в существующую социальную систему, заверяет директор ВЦИОМ.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава Минобрнауки Ольга Васильева считает, что государство должно научиться работать с молодежью также и в вопросе формирования протестных настроений. В связи с этим министр отметила, что необходимо взаимодействовать с молодежью не только через формальных, но и неформальных лидеров, которые «есть в каждом вузе».