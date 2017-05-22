Мадрид, 22 мая, 2017, 14:44 — ИА Регнум. По данным издания, проект Закона о юридической переходности, известный также как закон о разрыве, уже существует. Это документ призван функционировать в качестве каталонской временной Конституции в течение двух месяцев. Такой срок, в соответствии с тем же текстом, будет иметь парламент Каталонии, чтобы начать учредительный процесс, ведущий Каталонию к «парламентской республике».

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«Если испанское государство будет действенно препятствовать проведению референдума, закон вступит в силу в полном объеме и сразу, как только парламент установит, что такое препятствование имеет место», — говорится в окончательном тексте проекта.

Издание сообщает, что бывший вице-президент Конституционного суда Карлес Вивер Пи Суньер со своими соратниками в последние месяцы повлиял на руководство Каталонии для запуска процесса обретения независимости.

Недавние политические жесты, такие как посещение 22 мая Мадрида президентом Каталонии Карлесом Пучдемоном для предложения в последний раз соглашения с центральным правительством по поводу проведения референдума или приглашение лидера Мариано Рахоя для участия в сессии Конгресса депутатов в Барселоне, являются только риторическими жестами перед серьезным институциональным кризисом, считает издание.

Большинство сторонников независимости в парламенте уже реформировало регламент, который позволит выразить одобрение тексту Закона о разрыве в первом чтении. Всего за 48 часов будет запущен процесс независимости, считает El País.

В тексте Закона прописывается несколько требований: строгий контроль каталонского правительства (глава правительства назначает нового президента Верховного суда); присвоение всех полномочий, которые касаются Каталонии и находятся в руках испанского Национального суда или Верховного суда; и аннулирование уголовных дел в отношении лиц, выступавших демократическими и ненасильственными способами за независимость Каталонии.

Авторы данного проекта предусматривают, что новая республика останется в составе Евросоюза, будут сохранены и гарантированы все социальные льготы, такие как пособия по безработице или пенсии, а все налоги будут полностью зависеть от правительства Каталонии.

«Согласно конституционной логике составителей, ни одно из этих положений не нарушает закон, так как во второй статье прописано, что «национальный суверенитет принадлежит народу Каталонии, из которого исходят все силы государства».

Напомним, попытки Каталонии отделиться от Испании начались с конца XIX века. В 2009—2010 годах в Каталонии были проведены неофициальные опросы-референдумы о независимости, в результате которых более 90% населения высказалось за независимость.

В 2012 году в Барселоне собирался марш в поддержку независимости региона, насчитывавший до 1,5 млн человек. В 2013 году правительство Каталонии планировало организовать референдум о самоопределении, однако его проведение заблокировали испанские власти.

По данным последних соцопросов, в 2017 году 75% каталонцев поддерживают проведение референдума о независимости. Однако, если бы сегодня провели референдум, то только 41,9% голосующих ответили бы «да». 39,7% граждан предпочли бы ответить «нет». Еще 9,1% не стали бы голосовать, и 9,3% не определились.