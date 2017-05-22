Москва, 22 мая, 2017, 12:44 — ИА Регнум. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал, при каких условиях у РФ будет историческая перспектива, передает корреспондент ИА REGNUM 22 мая.

Kremlun.ru Геннадий Зюганов

Рассматривая проблемы молодежной политики, депутатам следует исходить из того, что «нас осталось на этом гигантском материке 2% от населения планеты», отметил Зюганов.

«Мы за последние 25 лет потеряли 22 млн неродившихся детей. Потери сопоставимы с Великой Отечественной», — указал он.

Депутат Госдумы призвал эффективно решать демографическую проблему.

«Чтобы нам быть в этом мире конкурентными, надо иметь минимум 200 млн на наших просторах. Чтобы решать эту задачу, надо решить, чтобы в каждой молодой семье было минимум три ребенка. Тогда у нас будет историческая перспектива, в противном случае ситуация будет усугубляться, тем более коренные русские области продолжают вымирать», — заявил Зюганов в ходе проходящих в Госдуме парламентских слушаний.