Чэнду, Китай, 22 мая, 2017, 09:00 — ИА Регнум. Комиссия здравоохранения и планирования семьи провинции Сычуань подтвердила информацию о новом случае заражения местного жителя смертельно опасным вирусом H7N9, который также известен как птичий грипп.

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По данным главного провинциального органа здравоохранения, вирус был обнаружен в крови 44-летнего мужчины, проживающего в городе Цзыгун. В настоящее время мужчина находится под постоянным медицинским наблюдением, пишет «Наньцзао жибао».

По словам врачей, благодаря тому, что пациент обратился за медицинской помощью сразу после ухудшения самочувствия, его жизни ничто не угрожает. Известно, что до ухудшения самочувствия пациент имел прямой контакт с домашней птицей — мужчина работал на одном из местных мясных рынков.

Власти города уже заявили, что с 22 мая все рынки, где реализуется мясо домашней птицы, будут закрыты на срок до 30 дней. За это время сотрудники карантинных органов проведут очистку всех точек реализации мяса и живой птицы с целью предотвращения эпидемии птичьего гриппа.

Ранее китайские медики подтвердили информацию о том, что вирус не передается от человека к человеку, таким образом, для того, чтобы заразиться опасным заболеваем необходимо иметь прямой контакт с домашней птицей.

Вирус H7N9 впервые был зарегистрирован на территории КНР в марте 2013 года. Ежегодно пик заболеваемости приходится на зиму и весну. В 2017 году вирус был обнаружен в крови более 100 граждан КНР, часть из которых скончалась из-за несвоевременного обращения за медицинской помощью.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 17 мая вирус был обнаружен в крови жителя провинции Шаньси. В настоящее время женщина находится в крайне тяжелом состоянии.