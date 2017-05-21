Минск, 22 мая, 2017, 00:26 — ИА Регнум. Прошедшая 9 мая в Вашингтоне конференция по Беларуси, организованная «Атлантическим Советом» и Джеймстаунским фондом, оказалась весьма интересной в плане информации о планах главы белорусского МИД Владимира Макея, которые в доверительной беседе американской стороне озвучил один из членов белоруской делегации на конференции.

МИД России Владимир Макей

По информации американских источников ИА REGNUM, не состоявшийся благодаря действиям белорусских силовиков Майдан в Минске, выход на вторые позиции в государстве помощника президента по национальной безопасности Виктора Лукашенко, а также апрельские договоренности лидеров России и Беларуси в Санкт-Петербурге нанесли серьезный удар по президентским амбициям Макея. В результате Макей всерьез стал рассматривать вариант своего дальнейшего назначения на пост главы белорусского посольства в Вашингтоне после налаживания отношений с Америкой и возвращения посла США в Минск. Переговорщик Макея попросил американцев увязать вопрос возобновления деятельности послов и назначения Макея послом Беларуси в США, тем более там находятся некоторые члены его семьи.

Как отмечают источники ИА REGNUM, доверенное лицо Макея также озвучило и один из главных страхов министра иностранных дел Беларуси — что, в случае его ухода с поста главы МИД, ведомство может возглавить Виктор Шейман, единственный человек из той команды, с которой Лукашенко пришел во власть, оставшийся до сих пор в руководстве страны, возглавляющий сейчас Управление делами президента, а ранее курировавший силовой блок страны во главе Совета безопасности республики.

9 мая в столице США Вашингтоне прошла конференция по Беларуси, организованная «Атлантическим Советом» (американский неправительственный аналитический центр в области международных отношений, обеспечивающий и обслуживающий идеологию развития НАТО, создан в 1961 году), а также Джеймстаунским фондом (американская неправительственная исследовательская организация, основанная в 1984 году при поддержке ЦРУ). Из знаковых фигур на конференции присутствовал заместитель помощника министра обороны США Майкл Карпентер. Непосредственно из Беларуси на нее были приглашены заместитель главы МИД РБ Олег Кравченко и руководитель неправительственной белорусской общественной организации «Либеральный клуб» Евгений Прейгерман, которого представители белорусской оппозиции обозначают как человека из команды главы МИД РБ Владимира Макея. Традиционными гостями «Атлантического совета» и Джеймстаунского фонда в США являются А. Яценюк и другие представители необандеровской хунты на Украине, а также представители радикальной российской оппозиции — М. Ходорковский, Г. Каспаров, М. Касьянов и другие.