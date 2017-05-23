Минск, 23 мая, 2017, 20:20 — ИА Регнум. Дотационная практика экономических взаимоотношений России и Белоруссии подходит к логическому завершению, приближается момент, когда будут установлены новые, более справедливые по отношению к России правила взаимодействия экономик двух стран. Эту точку зрения защищает в своей статье редактор ИА REGNUM Юрий Баранчик.

ИА REGNUM Белоруссия

В пользу необходимости новых решений в российско-белорусской экономической политике можно привести многочисленные мнения экспертов как с российской, так и с белорусской стороны. Командно-административная система принятия решений в Белорусской хозяйственной жизни настолько отстает от требований сегодняшнего дня, что некоторые специалисты уже начинают применять к белорусской практике термин «государственный феодализм».

Использование нежизнеспособных методов управления государством ставит под угрозу стабильность белорусского общества, которая в свою очередь может стать проблемой регионального значения. Чтобы этого не произошло, необходимо как можно скорее внести коррективы, которые позволят Минску вывести страну из экономического тупика, в котором она оказалась в силу закостеневших догм, возобладавших в политическом мышлении.

Есть ли шанс у Белоруссии избежать «украинского сценария», маячащего на горизонте из-за грядущих экономических неурядиц, читайте в статье «Дотационная модель Минска — гиря на ногах Москвы».

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