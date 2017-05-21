Лондон, 21 мая, 2017, 21:17 — ИА Регнум. «Британская премьер-министр Тереза Мэй решила перевернуть тортилью», — пишет испанская El Mundo. Этот красивый оборот испанской речи означает обычно желание кого-либо вывернуть дело наизнанку, сыграть от противного, обернуть все в свою пользу.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Brexit

«Переворот одного из фирменных блюд традиционной испанской кухни» на этот раз касается брексита: по мысли Мэй, Евросоюз при расчетах фактуры, которую он собирается выставить Великобритании за выход из Европейского Сообщества, обязан помнить о средствах, вложенных Лондоном в Европейский инвестиционный банк и Европейский инвестиционный фонд. Кроме того, Великобритания инвестировала «огромные суммы и в другие проекты Сообщества».

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«Если учесть все это, те сотни миллионов фунтов стерлингов, внесенных Альбионом, высока вероятность того, что не Лондон должен будет платить Брюсселю, а Брюссель Лондону, — обрадованно сообщает британская The Daily Mail, напоминая, что ЕС требует с инициаторов развода от 60 до 100 миллиардов евро «алиментов».

Начало переговоров по условиям брексита намечено на 19 июня нынешнего года.