Лондон, 21 мая, 2017, 21:13 — ИА Регнум. «Дональд Трамп начал свое первое международное турне по странам мира с подписания сделки по продаже вооружений ближневосточному стратегическому союзнику №1 — Саудовской Аравии — на впечатляющую сумму £84 миллиарда. Эта цифра, а также возможность увеличения размеров сделки до 268 миллиардов в ближайшие 10 лет может послужить основанием для отвлечения внимания населения США от глубокого скандала, связанного с «кремлевскими связями» нынешнего американского лидера и увольнением им директора ФБР», — отмечает британская The Daily Express.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Турне Трампа

Это соглашение имеет конечной целью укрепить безопасность на Ближнем Востоке путем усиления стран, противостоящих в регионе Персидского залива Ирану, — считает корреспондент Джейми Маккейн. — Сегодня Трамп должен выступить в Эр-Рияде с речью, призывающей мусульман к сплочению в борьбе против исламских экстремистов.

Читатели в своих комментариях к публикации в большинстве своем весьма скептически относятся к идее продажи оружия Штатами Саудовской Аравии, считая, что «это порадует лишь «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), у армии которого благодаря этой сделке появляются реальные перспективы пополнить свой боезапас».