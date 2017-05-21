Кёльн, Германия, 21 мая, 2017, 20:12 — ИА Регнум. Сборная России по хоккею заняла третье место на чемпионате мира-2017 в Кельне и Париже, переиграв в решающем матче команду Финляндии. Встреча, прошедшая 21 мая в Кельне, завершилась со счетом 5:3.

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В составе российской команды голевыми действиями отметились Никита Гусев (дубль), Владимир Ткачев, Богдан Киселевич и Никита Кучеров. У сборной Финляндии шайбы забросили Микко Рантанен, Микко Лехтонен и Вели-Матти Савинайнен.

Финал хоккейного турнира в Кельне и Париже состоится 21 мая в 21:45 мск, на льду встретятся сборные Швеции и Канады.

Чемпионат мира-2017. Матч за 3-е место.

Россия — Финляндия — 5:3 (1:0, 3:1, 1:2).

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