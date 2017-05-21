Москва, 21 мая, 2017, 18:31 — ИА Регнум. Московский ЦСКА на своем поле переиграл махачкалинский «Анжи» в матче тридцатого тура Российской футбольной Премьер-лиги (РФПЛ). Встреча, прошедшая 21 мая на стадионе «Арена ЦСКА» в Москве, завершилась со счетом 4:0.

Pfc-cska.com Матч ЦСКА — Анжи

Победу «красно-синим» принесли точные удары Сергея Игнашевича, Федора Чалова и Витинью (дубль).

Благодаря этому результату московский ЦСКА (62 очка) занял второе место в турнирной таблице и завоевал путевку в отборочный раунд Лиги чемпионов. Махачкалинский «Анжи», набравший 30 баллов, расположился на двенадцатой позиции.

Чемпионат России. 30-й тур.

ЦСКА (Москва) — «Анжи» (Махачкала) — 4:0.

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