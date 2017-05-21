Москва, 21 мая, 2017, 17:52 — ИА Регнум. Московский «Локомотив» на своем поле уступил санкт-петербургскому «Зениту» в матче заключительного тридцатого тура Российской футбольной Премьер-лиги (РФПЛ). Встреча, прошедшая 21 мая в Москве, завершилась со счетом 0:2.

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Первый гол в матче на 33-й минуте забил нападающий Александр Кокорин, а за 7 минут до конца основного времени португалец Мигель Данни установил окончательный счет на табло.

Таким образом, подопечные Мирчи Луческу набрали всего 61 очко и заняли третье место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем сезоне «Зенит» сыграет в квалификации Лиги Европы. Московский «Локомотив», завоевавший 42 очка, расположился на восьмой позиции.

Чемпионат России. 30-й тур

«Локомотив» (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 0:2.

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