Киев, 21 мая, 2017, 16:31 — ИА Регнум. Жители Украины смогут прожить без социальных сетей России, которые были заблокированы спецслужбами страны. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», заявил президент Украины Петр Порошенко во время мероприятия, посвященного Дню памяти жертв политических репрессий.

Цитата из к/ф «Чиполлино». реж Борис Дёжкин. 1961. СССР Молчать!

«Без подконтрольных КГБ-ФСБ социальных сетей мой украинский народ тоже способен прожить», — сообщил глава украинского государства.

Другие подробности заявления Порошенко не приводятся.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 мая 2017 г. на Украине были запрещены социальные сети «Одноклассники» и «ВКонтакте», сервисы «Яндекса», ресурсы Mail.ru, а также программа для работы с бухгалтерией 1С. Помимо этого, официальный Киев ввел ограничительные меры в отношении 1228 физических и 450 юридических лиц.

Чуть позже глава Интернет-ассоциации Украины Александр Федиенко заявил, что реализация указа президента страны Петра Порошенко будет стоить Украине примерно $1 млрд.

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