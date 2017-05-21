Тбилиси, 21 мая, 2017, 12:28 — ИА Регнум. Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе и парламентская делегация направляются в Берлин, где 22−23 мая примут участие в конференции, организованной при поддержке Немецкого общества международного сотрудничества (GIZ).

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Грузии

По информации пресс-службы парламента Грузии, на этой конференции грузинская делегация обсудит с секретарем и экспертами Венецианской комиссии Совета Европы, конституционалистами и представителями неправительственных организаций проект изменений в Конституцию Грузии.

Разработанный государственной конституционной комиссией законопроект участникам конференции представит председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе. На конференции также выступят секретарь Венецианской комиссии Томас Маркерт, начальник департамента Юго-Восточной и Восточной Европы и Южного Кавказа министерства экономического сотрудничества и развития Германии Дирк Шатшнайдер, глава департамента Южного Кавказа и Центральной Азии МИД Германии Михаэл Зиберт, профессор университета Бонда Вольфганг Бабек. Состоится дискуссия по конституционному законопроекту.

В состав грузинской делегации войдут депутаты Тамар Чугошвили, Мамука Мдинарадзе, Георгий Кахиани, Георгий Ломия, Саломе Самадашвили, Зураб Чиаберашвили, а также представители администрации президента, неправительственных организаций и грузинские эксперты.

Государственная конституционная комиссия Грузии под председательством Кобахидзе была создана решением парламента Грузии от 15 декабря прошлого года. К работе над конституционным законопроектом комиссия приступила в начале января, а в конце апреля закончила работу и перешла к процессу всенародного обсуждения конституционных изменений.

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В конце работы комиссии ее ряды покинули все представители оппозиции. Причиной они назвали разногласия с правящей партией по целому ряду основных положений проекта Конституции. Эти положения касались порядка выборов парламента, вопроса принадлежности нераспределенных в результате выборов парламента мандатов, порядка выборов президента, сокращения полномочий президента, новых принципов территориального устройства и некоторых других спорных для оппозиции вопросов.

Не поддержали правящую партию «Грузинская мечта» в этих вопросах и представители неправительственного сектора. Администрация президента Грузии в работе комиссии не участвовала, но подключилась к процессу всенародного обсуждения конституционного законопроекта, которое проходит на фоне острых дискуссий между представителями правящей партии, с одной стороны, и оппозицией и президентом, с другой.