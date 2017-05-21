Канкун, Мексика, 21 мая, 2017, 10:17 — ИА Регнум. Прокуратура мексиканского штата Кинтана-Роо возбудила уголовное дело по факту гибели 19-летнего мужчины в ходе драки с гражданином Российской Федерации Алексеем Макеевым. Об этом сегодня, 21 мая, сообщает телеканал RT.

sari huella Мексиканские полицейские

Сообщается, что прокурор штата Кинтана-Роо начал дело за номером 124/2017 об убийстве при отягчающих обстоятельствах молодого совершеннолетнего человека, погибшего после того, как его ранил холодным оружием иностранный гражданин, который в свою очередь получил травмы от ударов различными предметами и получает медицинскую помощь в связи с тяжёлым состоянием.

В документе указаны инициалы Макеева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский гражданин Алексей Макеев, который имеет вид на жительство в Мексике, подвергся избиению со стороны толпы разъяренных мексиканцев. В ходе потасовки, один из нападавших получил ранение и вскоре скончался, сам Макеев получил черепно-мозговую травму и был госпитализирован. Медики сообщили, что он находится в коме и парализован.

Причиной нападения местных жителей на Макеева стало то, что он записывал и выкладывал в интернет видеоролики о мексиканцах оскорбительного содержания.

Макеев находится в больнице в статусе задержанного.

Также миграционное ведомство Мексики направило запрос в российское консульство в Канкуне с целью получения информации о Макееве.