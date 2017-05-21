Москва, 21 мая, 2017, 07:33 — ИА Регнум. Вице-спикер Государственной думы, руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев считает, что высказывание заместителя генерального директора российского отделения международной антикоррупционной организации Transparency International (TI) Ильи Шуманова в адрес депутата Госдумы Натальи Поклонской («Единая Россия») — это шантаж и угроза.

Alexander Nikiforov Владимир Васильев

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывшая прокурор Крыма, а ныне депутат Госдумы Поклонская, которая возглавляет Комиссию Государственной думы по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами, в интервью RNS предложила проверить на коррупцию Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционного блогера Алексея Навального и российское отделение Transparency International.

В ответ на заявление Поклонской заместитель генерального директора российского отделения Transparency International Илья Шуманов написал на своей странице в Facebook, что «хотел немного отдохнуть, а вместо этого придется пилить расследование по мадам экс-прокурору».

В свою очередь, Васильев заявил, что высказывание Шуманова может быть расценено как угроза и шантаж.

«Такого рода высказывания в адрес представителя власти, который исполняет свои полномочия, абсолютно недопустимы и могут быть оценены как шантаж», — сказал глава фракции «Единой России».

Он подчеркнул, что у депутатов могут возникать вопросы к деятельности той или иной организации, и народные избранники вправе инициировать расследование, так как это является их обязанностью и российское законодательство наделяет их соответствующими полномочиями.

«А представителям иностранных организаций хорошо бы вначале изучить российское законодательство и с уважением к нему относиться. Такого рода заявления могут быть расценены как угрозы в адрес политика», — подчеркнул Васильев.