Вашингтон, 21 мая, 2017, 04:31 — ИА Регнум. Количество потерянных в Китае агентов ЦРУ сопоставимо с аналогичными показателями, регистрируемыми на территории СССР, а затем России, сообщает источник.

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По имеющейся информации, за два года в КНР было казнено или посажено в тюрьму от 18 до 20 американских шпионов.

Как сообщают изданию не пожелавшие назваться источники, в течение многих лет информация о деятельности правительства КНР была наиболее подробной из всех разведданных ЦРУ. Это было результатом тщательной вербовки в том числе кадров из правительства Китая. В числе агентов были также граждане КНР, разочаровавшиеся во власти в связи с коррупцией.

Однако к концу 2010 года поток информации стал скудеть, а к началу 2011 года стало понятно, что у ведомства появились проблемы с информаторами в Китае — одним из самых ценных ресурсов американских разведывательных служб.

В качестве причин провала агентов ведомством рассматривалось предательство внутри ЦРУ и ФБР, однако достаточного количества доказательств собрать не удалось. Рассматривалась также версия, что китайским спецслужбам удалось раскрыть систему взаимодействия США с информаторами.

Окончательные причины провала установить до сих пор не удалось. Между тем на восстановление сети агентов могут уйти годы.

В ЦРУ и ФБР от дачи комментариев отказались.