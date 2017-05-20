Лондон, 21 мая, 2017, 01:32 — ИА Регнум. Корреспондент издания Тим Коллинз вспоминает, что «эти ловкие машины из серии «Космос» с порядковыми номерами 2491, 2499, 2504 были заброшены на орбиты под видом обычных спутников связи. На самом деле они могут оказаться прототипами оружия России нового поколения».

Nasa.gov Спутник

Еще в марте 2504-й неожиданно скорректировал свое движение, пройдя в 1183 метрах от китайского бездействующего метеорологического спутника. По космическим меркам — это вообще не расстояние безопасной удаленности, — делится познаниями в астрономии автор. Теперь есть сведения, что и 2499-й тоже выполняет какие-то странные маневры. В NASA говорят о дьявольски хитрой стратегии русских, которые намерены в одном случае представить запуск чего-то неудачным, в другом — довести до сведения всех, что объект превратился в никчемные обломки уже на орбите. А когда все в это поверят и забудут о существовании этого космического мусора — вернуть его к жизни и нагнать страха на противников.

«Обычно спутники связи не имеют двигателей, чтобы совершать маневры на орбите, а у этих, надо полагать, двигатели есть», — подсказывает журналист читателям, как отличить военный сателлит от гражданского в случае, если вдруг попадется на пути.