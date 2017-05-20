Эр-Рияд, 20 мая, 2017, 20:37 — ИА Регнум. Политик Хасан Рухани, повторно победивший на президентских выборах в Иране, должен остановить «финансирование терроризма». Об этом, как передает RT, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон на совместной пресс-конференции с главой МИД Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром.

Иван Шилов ИА REGNUM Хасан Рухани

«Надеюсь, что Рухани использует свой президентский срок, чтобы разрушить сеть терроризма, созданную Ираном, и финансирование этой сети», — заявил Тиллерсон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 мая Министерство внутренних дел Ирана официально объявило результаты президентских выборов в стране. Победу в первом туре выборов главы государства смог одержать действующий президент Хасан Рухани.

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