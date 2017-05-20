Эр-Рияд, 20 мая, 2017, 19:52 — ИА Регнум. США и Саудовская Аравия договорились об оборонных контрактах почти на $110 млрд. Эти контракты были подписаны в ходе церемонии в Эр-Рияде с участием президента США Дональда Трампа. Об этом, как передает телерадиокомпания ВВС, сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

U.S. Army Танки американского производства

«Саудовская Аравия купит у США вооружений на $109,7 млрд, — говорится в сообщении. — Это крупнейший единовременный контракт на продажу оружия в истории США».

По некоторым данным, власти Саудовской Аравии планируют приобрести у США танки, артиллерийские установки, вертолеты Black Hawk, бронетехнику, корабли береговой обороны, противоракетные комплексы «Пэтриот» и THAAD.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 мая 2017 г. глава Белого дома Дональд Трамп прибыл с официальным визитом в Саудовскую Аравию. Это первый официальный визит Трампа в качестве президента США в иностранное государство.

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