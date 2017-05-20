Кёльн, Германия, 20 мая, 2017, 19:32 — ИА Регнум. Сборная России не смогла пробиться в финал чемпионата мира по хоккею, уступив в полуфинальном матче команде Канады. Встреча, прошедшая 20 мая в немецком Кельне, завершилась со счетом 2:4.

s.yume Канадские хоккеисты

В составе победителей голевыми действиями отметились Марк Шайфли, Натан Маккинон, Райан О’Райлли и Шон Кутюрье. У российской команды шайбы забросили Евгений Кузнецов и Никита Гусев.

Таким образом, подопечные Олега Знарка сразятся за третье место ЧМ. Второй полуфинальный матч, в котором сыграют сборные Швеции и Финляндии начнется в 20.15 мск.

Чемпионат мира-2017. ½ финала

Канада — Россия — 4:2 (0:0, 0:2, 4:0).

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