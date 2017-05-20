Ташкент, 20 мая, 2017, 17:29 — ИА Регнум. АО «Узбекэнерго» и Министерство энергетики Туркмении 20 мая подписали меморандум о сотрудничестве в сфере транзита и перетока электроэнергии, сообщает Газете.uz.

Pixabay.com ЛЭП

Меморандум подписан в ходе рабочего визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Туркмению.

«Документ по итогам переговоров президентов двух стран в конгресс-центре «Аваза» в Туркменбаши подписали заместитель премьер-министра Узбекистана Гуломжон Ибрагимов и министр энергетики Туркмении Чарымырат Пурчеков», — говорится в публикации.

По данным издания, меморандум предусматривает развитие сотрудничества по транзиту электроэнергии из Туркмении в Казахстан и Киргизию через энергосистему Узбекистана.

«Он также затрагивает вопросы поставки электроэнергии за счет погашения задолженности ГЭК «Туркменэнерго» перед «Узбекэнерго» по взаимосогласованной цене», — сообщает издание.

Президент Узбекистана также намерен обсудить вопрос выхода узбекских товаров через порты Туркмении в Каспийское море и далее в международные транспортные коридоры.