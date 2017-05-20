Эр-Рияд, 20 мая, 2017, 17:18 — ИА Регнум. В субботу, 20 мая, в Эр-Рияде начались переговоры между королем Саудовской Аравии Салманом бен Абдель-Азизом Аль Саудом и президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает агентство AFP на странице в соцсети Twitter.

U.S. Department of Defense Король Салман

«Трамп и король Саудовской Аравии Салман проводят официальные переговоры в Эр-Рияде», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 мая президент США Дональд Трамп прибыл в Саудовскую Аравию с официальным визитом. Это первый официальный визит Трампа в качестве главы Белого дома в иностранное государство.

Визит в Саудовскую Аравию открывает первое большое зарубежное турне Трампа. Глава Белого дома планирует также посетить Израиль и Ватикан, принять участие в саммите военного блока НАТО в Брюсселе и встретиться с лидерами стран «Большой семёрки» на Сицилии.

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