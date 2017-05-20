Москва, 20 мая, 2017, 14:47 — ИА Регнум. Победа Хасана Рухани на выборах президента Ирана обеспечивает предсказуемость действий Тегерана. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 мая, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Kremlin.ru Хасан Рухани

«Его переизбрание на второй срок обеспечивает предсказуемость действий Тегерана и в двусторонних отношениях с Россией, и в самых чувствительных вопросах международной повестки, будь то урегулирование вокруг иранской ядерной программы или такая на сегодняшний день кровоточащая материя как ситуация в Сирии», — отметил парламентарий.

Именно в период первого срока Рухани Иран выступил как один из ведущих посредников в сирийском урегулировании, напомнил депутат, был заложен астанинский формат, в рамках которого Россия, Иран и Турция стали гарантами режима прекращения боевых действий, а также подписали меморандум о создании четырех зон деэскалации в Сирии.

«Иран остается важным и конструктивным партнером во всех этих процессах, а переизбрание его президента обеспечивает их поступательное развитие», — заключил Слуцкий.

Двенадцатые по счету в истории исламского Ирана выборы президента состоялись 19 мая. По предварительным данным, явка избирателей превысила 70%.

Борьбу за пост президента вели четыре кандидата: баллотирующийся на второй президентский срок Хасан Рохани, бывший генпрокурор Эбрахим Раиси, экс-министр культуры и исламской ориентации Мостафа Ага Мирсалим и экс-министр промышленности Мостафа Хашеми Таба.