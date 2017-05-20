Москва, 20 мая, 2017, 14:30 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Хасану Рухани, который был переизбран на пост президента Исламской Республики Иран. Об этом сегодня, 20 мая, сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин и Хасан Рухани

В поздравительной телеграмме Путин подтвердил готовность российской стороны к продолжению активной совместной работы по дальнейшему развитию российско-иранского партнерского сотрудничества как по двусторонней, так и международной повестке дня.

Также Путин выразил уверенность в дальнейшей успешной реализации договорённостей, в том числе достигнутых в ходе недавнего официального визита Рухани в Россию, в интересах дружественных народов двух стран, в русле усилий по поддержанию стабильности и безопасности на Ближнем и Среднем Востоке и в мире в целом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Министерство внутренних дел Ирана сегодня официально объявило результаты президентских выборов в стране. Победу в первом туре президентских выборов смог одержать действующий президент Хасан Рухани.