Краснодар, 20 мая, 2017, 12:43 — ИА Регнум. Немногим более трёх недель осталось до открытия маршрута Сочи-Крым на теплоходе «Князь Владимир». В первый круиз из курортного города Краснодарского края на крымский полуостров лайнер отправится 11 июня. Об этом в ходе пресс-конференции в Москве 19 мая журналистам сообщил мэр олимпийской столицы Анатолий Пахомов.

Rosmorport.ru Теплоход «Князь Владимир»

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«С июня откроется регулярное круизное сообщение между городами Краснодарского края и Крыма. Работать на маршруте будет теплоход «Князь Владимир», — сказал градоначальник.

Отправляться в рейс из Сочи судно будет каждое воскресенье. Продолжительность круиза составит шесть дней, за которые теплоход посетит Новороссийск, Севастополь и Ялту.

В настоящее время лайнер уже стоит в сочинском морпорту. Туда после завершения ремонтных работ «Князь Владимир» прибыл 5 мая. Перед первым путешествием проверку судна проведёт комиссия в составе представителей контрольных и надзорных органов.

«На лайнере обновлены каюты, пассажирские зоны и общественные пространства. Для соответствия требованиям российских стандартов были проведены работы по обновлению радионавигационного оснащения (ГЛОНАСС)», — уточнили ИА REGNUM в пресс-службе ФГУП «Росморпорт».

Экипаж и обслуживающий персонал продолжают подготовку судна. Будет проведена оценка технической оснащенности и комфортабельности внутренних помещений и общественных зон лайнера, протестировано качество взаимодействия гостиничного и ресторанного персонала. Кроме того, запланирован ряд работ с учетом требований транспортной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, девятипалубный лайнер, который ФГУП «Росморпорт» приобрело в Турции для круизного сообщения Сочи-Крым, оборудован четырьмя бассейнами, двумя ресторанами с питанием по системе «шведский стол», кинотеатром, барами, дискотечной и концертной площадкой, спа-зоной, магазином беспошлинной торговли. На судне, дина которого более 141 метра, а ширина почти 22 метра, оборудовано 360 кают для пассажиров. Лайнер способен принять 940 человек и еще 250 человек экипажа.

Добавим, что стоимость путешествия на комфортабельном лайнере будет зависеть, прежде всего, от сезона. Всего их будет три: низкий — с 24 сентября по 8 октября, средний — с 11 по 18 июня и с 3 по 17 сентября, а также высокий — с 25 июня по 27 августа. Также на стоимость поездки повлияет и выбор категории каюты. Минимальная стоимость путевки начинается от 25 тыс. рублей.