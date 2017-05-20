Эр-Рияд, 20 мая, 2017, 10:46 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп прибыл в Саудовскую Аравию с официальным визитом. Об этом сегодня, 20 мая, сообщает Associated Press.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эстафета

Это первый официальный визит Трампа в качестве президента США в иностранное государство.

Визит в Саудовскую Аравию открывает первое большое зарубежное турне Трампа. Президент США планирует также посетить Израиль и Ватикан, принять участие в саммите военного блока НАТО в Брюсселе и встретиться с лидерами стран «Большой семёрки» на Сицилии.

В ходе визита в Саудовскую Аравию, Трамп встретится с королём этой страны Сальманом бен Абдель-Азизом Аль Саудом. Также президент США примет участие в саммите Совета сотрудничества глав государств Персидского залива (организации, объединяющей Саудовскую Аравию, Катар, ОАЭ, Бахрейн, Кувейт и Оман).

Кроме того, в Саудовской Аравии президент США должен выступить перед лидерами арабских и исламских государств в Эр-Рияде в рамках Всемирного американо-исламского форума.

Напомним, ещё в 2011 году Трамп заявлял, что Саудовская Аравия — крупнейший в мире спонсор терроризма. В ходе президентской гонки Трамп неоднократно обвинял свою соперницу Хиллари Клинтон в связях с саудитами, которые спонсируют терроризм.

Однако антисаудовскую риторику Трампа никто не воспринимал всерьез, так как в 2015 году бизнесмен зарегистрировал в Саудовской Аравии восемь фирм в сфере гостиничного бизнеса. Более того, в предвыборную кампанию Трампа «инвестировали» лоббист саудитов Марк Ламкин и BGR Group — фирма, представляющая интересы правительства Саудовской Аравии.