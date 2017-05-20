Канберра, 20 мая, 2017, 10:05 — ИА Регнум. Мать основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа Кристин призвала премьер-министра Австралли Малкольма Тернбулла помочь её сыну. Об этом сегодня передает радиостанция ABC Radio Brisbane.

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«Я призываю Малколма Тернбулла вмешаться, начать вести себя как премьер-министр и защитить гражданина страны», — заявила мать Ассанжа.

Кроме того, Кристин привала власти Австралии выдать Ассажу новый паспорт, «чтобы он мог путешествовать».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, прокуратура Швеции прекратила уголовное дело об изнасиловании, возбужденное против Ассанжа.

Напомним, Ассанж пять лет находится на территории посольства Эквадора в Великобритании. К властям Эквадора Ассанж обратился за политическим убежищем из-за опасения, что власти Швеции экстрадируют его в США.