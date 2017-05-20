Чебоксары, 20 мая, 2017, 08:23 — ИА Регнум. В Чувашии под уголовное преследование попал ещё один сити-менеджер. Как стало известно ИА REGNUM из собственных источников, дело заведено в отношении главы администрации Комсомольского района Алексея Самаркина, которого подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

Charles Rondeau Картофельные поля

Источник сообщил, что в 2016 году, по версии следствия, муниципальный чиновник незаконно организовал на земельном участке площадью более 4 га, находящемся в федеральной собственности, «посадку картофеля в целях его дальнейшей продажи для получения прибыли».

«Кроме того, в том же году для уборки урожая с данного участка им незаконно привлекались работники районной администрации. При этом, по официальным документам, в указанное время они якобы находились на рабочих местах и исполняли свои служебные обязанности», — сообщил источник.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Уголовное дело расследует республиканское Управление ФСБ. В пресс-службе УФСБ информацию о возбуждении уголовного дела не комментируют, но и сам факт наличия дела не опровергают, ссылаясь на тайну следствия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в настоящее время идёт судебное разбирательство по делу главы администрации Чебоксарского района Георгия Егорова. Руководителю самого крупного сельского муниципалитета инкриминируют мошенничество и злоупотребление должностными полномочиями. Следствие, в частности, полагает, что сити-менеджер мошенническим способом похитил у директора местной строительной фирмы 330 тыс. рублей, пообещав ему победу в одном из аукционов. Правоохранители также считают, что Егоров незаконно заключил муниципальный контракт на строительство жилья для переселения жителей нескольких аварийных домов из посёлка Кугеси в село Ишлеи, хотя жители не давали своего письменного согласия и отказались переезжать в другой населённый пункт. Муниципального чиновника также подозревают в превышении должностных полномочий при строительстве школы стоимостью 287,7 млн рублей в селе Яныши.

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