Триполи, 20 мая, 2017, 07:58 — ИА Регнум. В результате боестолкновений на авиабазе Брак аль-Шати в Ливии, которая расположена в 500 км к югу от Триполи недалеко от города Бирак, погибли по меньшей мере 140 человек. Об этом сегодня, 20 мая, сообщает ВВС News.

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Сообщается, что накануне, 19 мая, авиабаза, которая находилась под контролем 12-й бригады Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хавтара, была атакована сразу с нескольких направлений силами вооруженных формирований из города Мисурата, которые формально подчиняются Министерству обороны в правительстве национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа. Командовал 12-й бригадой ЛНА генерал Мухаммед бен Наил.

Штурмующие колонны обстреляли авиабазу из тяжелой артиллерии и систем залпового огня, а затем пошли на приступ.

Представители мисуратского ополчения утверждают, что смогли уничтожить все силы ЛНА на авиабазе. Мэр Бирака сообщил, что ополченцы подожгли некоторые боевые самолеты, находившиеся на авиабазе.

Известно, что силы ЛНА заняли авиабазу Брак аль-Шати в декабре 2016 года.

Тем временем ПНС в Триполи заявило, что не отдавало приказов об атаке на авиабазу в Бираке. Министр обороны ПНС заявил, что приостанавливает все военные операции для расследования произошедшего. Глава кабинета министров отказывается подтвердить приказ об атаке.

Дело в том, что атака мисуратских ополченцев на авиабазу Брак аль-Шати нарушила режим перемирия между враждующими сторонами в Ливии, который был введен в начале мая 2017 года при посредничестве ООН.