Тегеран, 20 мая, 2017, 07:40 — ИА Регнум. В Исламской Республике Иран подводят итоги президентских выборов, которые прошли 19 мая. По данным Reuters, победу на выборах одержал действующий президент Хасан Рухани.

Иван Шилов ИА REGNUM Хасан Рухани

На данный момент обработано порядка 37 млн бюллетеней. За Рухани отдали свои голоса 21,6 млн человек, а за его ближайшего соперника — бывшего генерального прокурора Эбрахима Раиси — 14 млн человек. При этом на выборах президента проголосовали более 40 млн иранцев.

Всего в Иране 56,42 млн граждан, которые обладают избирательными правами. Таким образом явка на выборах президента составила чуть более 70%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 мая в Исламской Республике открылись более 63 тысяч избирательных участков для голосования на выборах президента страны. Всего к выборам были допущены четыре кандидата.

Помимо Рухани и Раиси, в выборах участвовали бывший министр культуры и исламской ориентации Мостафа Ага Мирсалим и экс-министр промышленности Мостафа ХашемиТаба.

По иранскому законодательству для победы на президентских выборах кандидату нужно набрать более 50% голосов в первом туре. Если никто из кандидатов не смог этого сделать, объявляется второй тур, в котором будут участвовать только два кандидата, набравшие наибольшее число голосов в первом туре.