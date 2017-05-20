Вашингтон, 20 мая, 2017, 05:31 — ИА Регнум. Гражданин России Роман Селезнёв, ранее приговорённый в США к 27 годам тюрьмы по обвинениям в кибермошенничестве, вновь предстал перед судом, сообщили 19 мая в Министерстве юстиции США.

Osi.af.mil Суд США

«Роман Селезнёв из Владивостока предстал перед судом по федеральным обвинениям в кибермошенничестве, связанным со взломом и кражей банковских данных в 2008 году у процессинговой компании RBS Worldpay, расположенной в Атланте, штат Джорджия», — приводит заявление Минюста телеканал RT.

Сообщается, что обвинения по данному делу предъявлены в общей сложности 14 лицам, среди которых ещё трое граждан России, а также граждане Эстонии, Молдавии, Украины, Нигерии и США.

Как сообщало ИА REGNUM, Роман Селезнёв — сын депутата Государственой думы от ЛДПР Валерия Селезнёва — был арестован агентами Секретной службы США на Мальдивских островах в 2014 году, а оттуда вывезен в Соединённые Штаты. МИД России назвал задержание и арест Селезнёва похищением и нарушением норм международного права. Однако США отказались выдавать гражданина России.

В августе 2016 года суд присяжных в городе Сиэтле (штат Вашингтон) признал Романа Селезнёва виновным в кибермошенничестве, умышленном причинении ущерба защищённым компьютерам, получении информации с защищённых компьютеров, хранении более 15 неразрешённых приспособлений для доступа к защищённым компьютерным сетям, хищении персональной информации при отягчающих обстоятельствах — в общей сложности по 38 преступным эпизодам.

Подсудимый сознался и раскаялся в совершённых преступлениях, тем не менее 21 апреля 2017 года Федеральный суд в Сиэтле приговорил его к 27 годам тюрьмы.