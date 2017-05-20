Вашингтон, 20 мая, 2017, 03:00 — ИА Регнум. Юристы Белого дома поводят конфиденциальные консультации по вопросу о возможном импичмента президенту Дональду Трампу. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ринг

По информации телеканала, консультации ведутся «на всякий случай» с целью всестороннего изучения процедуры импичмента и всех её нюансов, однако всерьёз подобный вариант развития событий на текущий момент не рассматривается.

В Белом доме, как сообщает телеканал, данную информацию комментировать отказались.

Как передавало ИА REGNUM, разговоры об импичменте Дональду Трампу активно зазвучали как среди демократов, там и в республиканском лагере, после ряда публикаций, предполагаемо компрометирующих главу Белого дома, которые появились в СМИ в течение недели.

Так, газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Дональд Трамп на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым раскрыл секретную информацию о террористах в Сирии, тем самым поставив под угрозы источник Вашингтона.

Позднее газета The New York Times выступила с публикацией о том, что президент США якобы просил главу ФБР Джеймса Коми до его увольнения «замять» дело в отношении своего бывшего помощника по национальной безопасности Майкла Флинна.

В Белом доме отвергают все эти обвинения.

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