CNN: Юристы Дональда Трампа изучают аспекты процедуры импичмента
Вашингтон, 20 мая, 2017, 03:00 — ИА Регнум. Юристы Белого дома поводят конфиденциальные консультации по вопросу о возможном импичмента президенту Дональду Трампу. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.
По информации телеканала, консультации ведутся «на всякий случай» с целью всестороннего изучения процедуры импичмента и всех её нюансов, однако всерьёз подобный вариант развития событий на текущий момент не рассматривается.
В Белом доме, как сообщает телеканал, данную информацию комментировать отказались.
Как передавало ИА REGNUM, разговоры об импичменте Дональду Трампу активно зазвучали как среди демократов, там и в республиканском лагере, после ряда публикаций, предполагаемо компрометирующих главу Белого дома, которые появились в СМИ в течение недели.
Так, газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Дональд Трамп на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым раскрыл секретную информацию о террористах в Сирии, тем самым поставив под угрозы источник Вашингтона.
Позднее газета The New York Times выступила с публикацией о том, что президент США якобы просил главу ФБР Джеймса Коми до его увольнения «замять» дело в отношении своего бывшего помощника по национальной безопасности Майкла Флинна.
В Белом доме отвергают все эти обвинения.
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