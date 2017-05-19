Астана, 19 мая, 2017, 23:08 — ИА Регнум. Какие меры приняты по обеспечению транспортной доступности столицы Казахстана на период проведения Международной выставки «ЭКСПО-2017», сообщил сегодня, 19 мая, на пресс-конференции вице-министр по инвестициям Роман Скляр.

На период проведения Международной выставки «ЭКСПО-2017» в Астану запланированы следующие рейсы следующих иностранных авиакомпаний:

Finnair — 2 рейса в неделю сезонно из Хельсинки;

с 29 мая LOT polish airlines — 4 рейса в неделю из Варшавы;

с 07 июня Wizzair — 2 рейса в неделю из Будапешта;

с июня Air China — 3 рейса в неделю из Пекина.

«Всем иностранным перевозчикам предоставляется право проведения полетов в Астану до 7 рейсов в неделю. Открытие рейсов зависит от намерений и коммерческой готовности иностранных компаний. На сегодняшний день с целью выполнения новых полетов иностранные перевозчики проходят аккредитацию. Некоторым компаниям такие права уже предоставлены», — пояснил Роман Скляр.

Что касается казахстанских авиаперевозчиков, то они откроют новые рейсы в Сиань (КНР), Киев (Украина), Ереван (Армения), Минеральные Воды и на подмосковный аэродром Жуковский (РФ), а авиакомпания Air Astana увеличит количество ранее выполняемых рейсов на 19 в неделю. По прогнозам, которые были получены ведомством на основании данных акиматов (администраций областей) и АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017», авиационным транспортом прибудет свыше 800 тысяч гостей. В связи с этим в столице Казахстана должен быть введен в эксплуатацию новый пассажирский терминал аэропорта.

Также Игорь Скляр рассказал и о других предпринимаемых мерах. Так как ожидается, что свыше миллиона гостей выставки воспользуются железнодорожным транспортом, то к июню 2017 года по станции «Астана» будут запущены еще 14 пассажирских и пригородных поездов, из которых четыре поезда сформированы из вагонов «Тулпар-Тальго» дополнительно. Кроме того, к существующим составам добавят дополнительно 150 вагонов.

«С 01 июня текущего года планируется запустить новый железнодорожный вокзал «Астана-Нурлы Жол» с пропускной способностью 35 тысяч пассажиров в сутки. Новый вокзал будет принимать 27 пар поездов из 58. Действующий вокзал будет обслуживать 31 маршрут, это в основном транзитные поезда. С учетом возможности действующей железнодорожной гавани в совокупности 2 столичных вокзала смогут обеспечить пропуск 47 тысяч пассажиров в сутки», — сообщил Роман Скляр.

Стоит отметить, что с 1 июня на железнодорожных вокзалах Казахстана будет проводиться выборочный досмотр ручной клади пассажиров.

Прогноз по количеству пассажиров, которые прибудут автобусами, прозвучал несколько противоречиво: если в самом начале мероприятия Роман Скляр говорил о 350 тыс. человек, то позже уже фигурировало более 472 тысяч человек — отмечается, что эти данные были получены на основании заявок от местных исполнительных органов.

Для обеспечения приема и перевозки пассажиропотока начнут работать еще две автостанции, а также будет увеличено количество автобусных рейсов, причем более чем в два раза — с 53 до 118 рейсов. Дополнительно будет задействован 251 автобус, что вкупе с существующим автобусным парком в 148 единиц позволит довести количество ежесуточно перевозящих гостей автобусов практически до 400.

Для тех, кто прибудет на личном автотранспорте, а это, опять же по прогнозам, примерно 200 тысяч человек, акиматом (администрацией) города разработан комплекс мер по устройству новых парковочных мест в районе «ЭКСПО».

Всего, по прогнозам министерства по инвестициям и развитию, Казахстан ожидает прибытия на «ЭКСПО» порядка 2,45 миллиона человек, из которых 1,8 миллиона — казахстанцы. В среднем в Астане планируется встречать по 20 тысяч человек ежедневно.

Напомним, подготовка к ЭКСПО запомнилась казахстанцам чередой ЧП и коррупционных скандалов.

16 ноября 2016 года произошло обрушение мостовой конструкции между двумя павильонами, виновником происшествия был объявлен проектировщик. Ранее, в сентябре 2015 года, на стройке погиб рабочий, упавший с высоты. 7 января 2016 года на двух строителей с 7-го этажа упал поддон с кирпичами. Один из них скончался, второй в тяжелом состоянии был доставлен в реанимацию. 9 января 2016 года на стройплощадке вспыхнул пожар. Обошлось без пострадавших. 13 апреля 2016 года загорелась кровля одного из возведенных павильонов. Пожар чуть было не уничтожил все здание. Возгорание удалось вовремя ликвидировать.

11 июня 2015 года был освобожден от занимаемой должности глава компании «Астана ЭКСПО-2017» Талгат Ермегияев, позднее его арестовали по подозрению в хищении чужого имущества. Суд по делу «Астана ЭКСПО» начался в апреле 2016 года. По данным антикоррупционной службы, общая сумма украденного составила 10 миллиардов 200 миллионов тенге (2,04 млрд руб). Было доказано, что лично Ермегияевым было получено 4,2 миллиарда. Вместе с ним по данному уголовному делу проходили 23 человека. В июне 2016 года Ермегияева приговорили к 14 годам лишения свободы в колонии строго режима с конфискацией имущества и с пожизненным лишением права занимать руководящие должности в госорганах и коммерческих организациях. Кроме того, суд направил на имя главы государства ходатайство о лишении Ермегияева всех государственных наград.

Читайте также: За два месяца до начала EXPO-2017 в Астане: никто не ждет, что окупится