Вашингтон, 19 мая, 2017, 20:35 — ИА Регнум. Министерство обороны США утверждает, что власти Сирии знали, что в районе населенного пункта Ат-Танф присутствовали войска так называемой антитеррористической коалиции США и их союзников. Об этом сегодня, 19 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на Пентагон.

Af.mil Самолёты ВВС США

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ВВС США вечером 18 мая нанесли авиаудар по сирийским правительственным силам в районе Ат-Танфа на юге Сирии.

Основанием для авиаудара стало то, что командование «на земле» посчитало действия отрядов проправительственных сил «угрожающими силам коалиции». Пентагон утверждает, что авиаудар был нанесен по войсковой колонне, которая вошла в «зону предотвращения конфликта», где находились вооруженные формирования, поддерживаемые США.

В пресс-службе Пентагона подчеркнули, что силы коалиции находились в районе Ат-Танфа уже несколько месяцев, и в Дамаске об этом прекрасно знали.

Министерство обороны Сирии в свою очередь заявило, что ВВС США атаковали позиции сирийских войск в районе Ат-Танф. Авиаудар привел к жертвам среди личного состава и материальному ущербу.

Москва назвала действия коалиции США «совершенно неприемлемыми», поскольку они нарушают суверенитет Сирии.