Вашингтон, 19 мая, 2017, 20:34 — ИА Регнум. Первый заместитель министра юстиции США Род Розенстайн заявил, что президент США Дональд Трамп планировал снять с должности директора ФБР Джеймса Коми еще до того, как получил от Минюста рекомендацию на это, сообщает телеканал CNN, ссылаясь на сообщение сенатора США Клэр Маккэскилл.

DonkeyHotey Джеймс Коми

По словам Клэр Маккэскилл, Розенстайн признал, что узнал о грядущем увольнении Коми еще до его рекомендации.

Одновременно газета Daily Beast опубликовала подобное заявление на ту же тему, сделанное сенатором США Диком Дурбином.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп отстранил Джеймса Коми от должности директора ФБР по рекомендации Министерства юстиции США.

Стоит отметить, что ранее Трамп заявлял, что не просил Джеймса Коми прекратить расследование ФБР в отношении своего тогдашнего советника по национальной безопасности Майкла Флинна, позднее снятого с этой должности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, скандал вокруг Майкла Флинна стал первым ударом по администрации Трампа после инаугурации президента 20 января 2017 г. СМИ США растиражировали информацию о том, что Флинн якобы вел «тайные переговоры» с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком о снятии антироссийских санкций.