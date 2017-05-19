Вашингтон, 19 мая, 2017, 20:02 — ИА Регнум. Международный валютный фонд (МВФ) рекомендовал Российской Федерации провести пенсионную реформу. Об этом сегодня, 19 мая, сообщает телеканал RT со ссылкой на пресс-релиз МВФ под названием «Заключительное заявление по завершении миссии сотрудников МВФ 2017 года в соответствии со статьёй IV».

Дарья Антонова ИА REGNUM Старость

В этом документе сказано, что МВФ рекомендует властям Российской Федерации провести пенсионную реформу, которая должна предусматривать повышение пенсионного возраста.

По мнению МВФ, такая реформа будет способствовать смягчению воздействия отрицательных демографических тенденций на рынке труда, которые наблюдаются в России.

Также МВФ советует правительству РФ ввести надлежащее бюджетное правило, которое позволило бы защитить конкурентоспособность российской экономики посредством ослабления влияния волатильных цен на нефть на обменный курс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вопрос о повышении пенсионного возраста в России обсуждается давно. Ряд политиков и экспертов указывает, что из-за демографической ситуации растет число пенсионеров, а количество работающих граждан увеличивается мало. Это создает дисбаланс в экономике и не позволяет государству выполнять свои социальные обязательства.

Одним из самых ярых сторонников повышения пенсионного возраста является бывший министр финансов, глава Центра стратегических инициативе Алексей Кудрин. Он указывает, что в ближайшие 15 лет численность трудоспособного населения в России сократится на 10 млн.

Однако, другие эксперты и политики указывают, что повышение пенсионного возраста должно происходить на фоне роста продолжительности жизни. В России средняя продолжительность жизни ниже, чем во всех странах Европы.