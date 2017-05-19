Йошкар-Ола, 19 мая, 2017, 18:13 — ИА Регнум. С 22 мая временно исполняющим обязанности главы Минпромтранса Марий Эл назначен заместитель Пашина — Дмитрий Волков.

Чистка

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По словам Евстифеева, в руководимой Пашиным отрасли сложилась катастрофическая ситуация. «При этом накануне он дал большое интервью телеканалу «Россия 24», в котором пространно рассказывал о своих, к сожалению, несуществующих достижениях на должности министра. Ситуация, когда облаченный властью человек позволяет себе говорить с экрана телевизора факты, не соответствующие действительности, — недопустима», — прокомментировал отставку министра Евстифеев.

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Пашин с 2001 года в правительстве Марий Эл. Сначала он был первым заместителем министра экономики и промышленности, в 2005 году назначен первым заместителем министра экономического развития, промышленности и торговли. Главой Минпромтранса он является с июня 2010 года, в апреле 2013 года назначен заместителем председателя правительства Республики Марий Эл — министром промышленности, транспорта и дорожного хозяйства.

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Напомним, ранее председатель регионального совета «Справедливой России» Наталья Глущенко заявила, что партия планирует провести митинг и потребовать отставки Пашина, намереваясь в этом вопросе заручиться поддержкой коммунистов и ЛДПР. На следующий день региональное отделение ЛДПР организовало митинг, участники которого держали в руках плакаты с надписью: Пашин, уходи. Обе партии отмечали, что проблемы дорог и пассажирских перевозок в республике уже на протяжении многих лет являются одними из самых актуальных и до настоящего времени не решаемых.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне Евстифеев заявил, что готов принять участие в выборах на пост главы Марий Эл. При этом он добавил, что ротация кадров в республике продолжится.

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С момента назначения в республику Александра Евстифеева отправлены в отставку до Пашина семь членов правительства. Трое зампредов — Гульфия Габдул-Бариева, министр социального развития Надежда Климина и министр сельского хозяйства и продовольствия Александр Краснов.

Кроме того, в отставку ушли министр образования и науки Галина Швецова, министр юстиции Татьяна Григорьева, министр спорта Сергей Киверин и врио министра государственного имущества Виктор Мусин.

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Климина и Швецова вошли в первый кабинет министров, сформированный бывшим главой Марий Эл Леонидом Маркеловым. Габдул-Бариева в январе 2017 года была освобождена от должности министра финансов и заняла пост заместителя председателя правительства республики. Мусин был назначен врио главы Мингосимущества в декабре 2016 года после ареста Натальи Хайрулловой. Краснов руководил Минсельхозом с января 2017 года. Киверин возглавлял министерство спорта в течение последних двух лет.