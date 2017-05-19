Никосия, 19 мая, 2017, 16:55 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров прокомментировал авиаудар ВВС США по колонне сирийских правительственных сил. Соответствующее заявление Лавров сделал сегодня, 19 мая, по итогам сессии комитета министров Совета Европы в Никосии (Кипр).

U.S. Air Force Бомбардировка

Лавров заявил, что российская сторона на данный момент уточняет детали произошедшего, но есть некоторые вещи, которые уже понятны.

«Мы ещё пока уточняем детали, но, по некоторым сообщениям, несколько десятков мирных граждан погибли в результате этого удара. Повторю, всё это подлежит ещё перепроверке», — сказал Лавров.

Он отметил, что американское командование пытается оправдаться тем, что сирийские проправительственные силы якобы создавали угрозу оппозиции, которая сотрудничает с американскими военными и сателлитами США на Ближнем Востоке.

«Что бы ни было причиной тех решений, которые командование США приняло для нанесения такого удара, он является нелегитимным, он является противозаконным. Это очередное грубое нарушение суверенитета САР», — подчеркнул министр иностранных дел России.

Лавров заявил, что у российской стороны вызывает тревогу тот факт, что начинает размываться понимание необходимости объединять усилия всех, кто противостоит террористам.

Москва считает, что Вашингтон стремится развернуть оппозиционеров и некоторые террористические группировки, в частности «Джебхат ан-Нусру» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), против правительства Сирии. При этом все активнее звучат призывы прекратить какие-либо контакты с законным сирийским президентом Башаром Асадом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, коалиция во главе с США подтвердила факт нанесения авиаудара по колонне проправительственных сил на юге Сирии.