Москва, 19 мая, 2017, 15:23 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью гендиректору МИА «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву назвал сроки переселения жителей Москвы по так называемой программе «реновации».

Руслан Селезнёв Пятиэтажка

По его словам, первая волна переселений из сносимых по программе домов начнется в течение двух-трех лет. Самое же массовое переселение жителей сносимых домов наступит через 10 лет.

«Оно будет волнами нарастать. Но основная масса будет… от 8, 10 до 12 лет», — сказал Собянин.

Говоря о вопросах жителей Москвы по поводу их трат на ремонты в своих квартирах, которые снесут, Собянин сказал, что за это время «тот ремонт, который он сегодня сделал, уже не будет таким новым».

Ранее справедливое возмущение жителей Москвы вызвал список домов, которые предположительно войдут в программу «реновации». Среди них оказалось более 40% крепких и добротных пятиэтажек, в том числе «сталинки» и кирпичные дома, построенные по индивидуальным проектам. Причем действительно аварийные дома в ряде районов не попали в список.

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Жителям домов, попавшим в список для голосования, предлагается принять решение и проголосовать на портале «Активный гражданин» с 15 мая по 15 июня. К закону о «реновации» при этом остается очень много вопросов, на которые общественность пытается получить ответы у московских властей.

19 мая в пресс-центре ИА REGNUM прошла конференция, участники которой заявили о намерении провести общемосковский референдум по вопросу утверждения программы реновации жилого фонда столицы. Инициаторы референдума уверены в том, что в виду огромных социально-политических, экономических и экологических последствий программы сноса, необходимо выяснить согласны ли жители столицы нести такие тяготы.