Москва, 19 мая, 2017, 15:54 — ИА Регнум. «Совершенно очевидно, это заденет каждого. Поэтому голосование только тех домов, которые только внесены в программу, как это предлагает «Активный гражданин», — совершенно не отражает масштаба предлагаемых изменений. Именно поэтому я считаю, что нужен референдум, — каждый должен пойти и ответить на вопрос, поддерживает ли он программу или нет», — заявила Шаргатова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Зоя Шаргатова

Она отметила, что, несмотря на то, что в районе Дорогомилово ни один дом не вошел в программу сноса, проект реновации вызвал бурную дискуссию — уже прошли три встречи населения и руководства района, и «большие школьные залы были забиты битком».

«Ни одного дома нет, но люди очень обеспокоены. И обеспокоены тем, что в законе слова «пятиэтажки» нет — там есть «многоквартирные дома». В этот список из 4,5 тыс. домов вошли вполне себе крепкие сталинские дома, которыми в том числе застроен район Дорогомилово, и жителей моего района это очень напрягает. Люди приходят и резко выступают, кричат. Они недовольны, потому что понятно, что у многих это единственная ценность, которая у них есть в жизни, у их семьи», — заявила депутат.

Она согласилась с коллегами, что принятый в первом чтении закон делает ничтожными самые фундаментальные права гражданина — право на частную собственность и судебную защиту. «Хотя постановлением правительства Москвы нам милостиво вернули право на судебную защиту, но в общем, в принципе, этот закон, как мне кажется, никакие поправки не поправят — его заново надо переписывать, он полностью противоречит и букве, и духу нашей Конституции», — считает Шаргатова.

При этом она особо подчеркнула, что в принятии решений по реновации никак не участвуют муниципальные депутаты, хотя оно «было бы очень полезным и нужным в этой истории, пусть и мнения депутатов тоже очень сильно разделились».

Она подчеркнула, что в действительности программа затронет интересы и нужды каждого. Так, соседние с Дорогомилово районы полностью будут перекроены — в Фили-Давыдково сносится 121 жилой дом, а в Можайском — 122 дома. «Сотни домов будут снесены, и на их месте будет построены (здания) заново — коснётся эта история жителей Дорогомилово? Конечно, коснется, потому что все мы близко связаны, пользуемся одной инфраструктурой», — отметила глава Фонда развития самоуправления и добавила, что именно поэтому крайне правильно было бы провести общемосковский референдум.

19 мая в пресс-центре ИА REGNUM состоялась пресс-конференция на тему «Референдум: программа реновации — решение москвичей». Участники пресс-конференции рассказали о проведении референдума среди горожан по вопросу утверждения программы реновации жилого фонда столицы. Если в Москве согласуют проведение референдума, он состоится вместе с муниципальными выборами 10 сентября.