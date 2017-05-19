Москва, 19 мая, 2017, 17:26 — ИА Регнум. Суть так называемой «реновации» заключается в том, что действительную ценность представляет не жилой фонд, а земля под ним, убежден координатор общественного движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. Об этом он заявил 19 мая в пресс-центре ИА REGNUM на пресс-конференции «Референдум: программа реновации — решение москвичей».

Дарья Антонова ИА REGNUM Петр Шкуматов

«Очень многие люди не понимают того, что живут на мешке с деньгами. Мы делали расчет по одной из расположенных ближе к центру города пятиэтажек. Так вот, кадастровая стоимость дома и земельного участка под ним составила чуть более миллиарда рублей. А по текущей стоимости квадратного метра, а мы добавили еще 20, общая стоимость предоставляемого жилья жителям этой пятиэтажки, составила 360 миллионов. Получается, как с индейцами, у которых выменивали золото на стеклянные бусы. Вот точно также выменивают земельные участки, на какие-то обещания», — подчеркнул общественник.

Продолжая свою мысль, Шкуматов напомнил о том, что граждане могут сами распорядиться свои имуществом. Снести свою пятиэтажку, нанять застройщика, который по себестоимости (на текущий момент порядка 30 тысяч рублей за кв. м — прим. Петр Шкуматов) построит им прекрасный дом, с любыми планировками, подземным паркингом и так далее. Так или иначе, но люди должны понять, что это их земля, которая является их самым ценным активом, считает правозащитник.

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Шкуматов также обратил внимание на еще один немаловажный аспект проблемы. По его словам все говорят о жилье, но, никто не говорит о другой не менее важной части городской инфраструктуры — транспортной системе, системе жизнеобеспечения, инженерных коммуникациях. Инициированная мэрией программа даже по минимуму предполагает увеличение численности жителей на 1,5−2 миллиона человек. А вот строить для них инфраструктуру никто не обещает.

«Где зафиксированы обязательства, что в Москве станет на 10% больше дорог, школ, поликлиник, больниц? Этого нигде нет. Условно говоря, жилья станет больше, а все остальное останется на прежнем уровне. А некоторые застройщики объявляют о своей готовности переселить в Москву порядка 5 миллионов человек. Это обозначает, что программа реновации касается каждого из нас», — убежден общественник.

Не менее впечатляющей оказалась прибыль, которую планируют получить застройщики от участия в программе сноса и расселения. Всем известно, что власти собираются выделить на программу 3,5 трлн бюджетных рублей. Однако никто пока публично не озвучил суммы, которые намерены получить застройщики от продажи новых квадратных метров. Тогда как по оценке правозащитника, доход может составить 7 трлн рублей.

«Пирог, который они хотят съесть составит 10,5 трлн рублей. По 500 миллиардов на каждый год программы. Вы понимаете, что жители с их землей, ментальностью и прочим никого не интересуют, когда на кону такие колоссальные деньги», — уточнил Шкуматов.

Подытоживая сказанное, общественник обратил внимание на самые негативные последствия программы сноса жилого фонда Москвы. Увеличение численности населения города на 2−5 миллионов человек приведет к тому, что Москва превратится в третьесортный мегаполис азиатского типа. Но самое главное — это то, что затеянная «реновация направлена на «отжимание» той собственности граждан, о которой они даже не понимают, что она у них есть, а именно земельных участков под домами.

«Дискурс идет вокруг квартир, а на самом деле самое ценное — это земельный участок. Даже под самой вшивенькой пятиэтажкой или общежитием мешки с деньгами. Вы думаете, откуда вот эти 10 триллионов возьмутся? Это как раз земля, недвижимость: снес ее, а потом новую построил, а настоящую ценность представляет только земля», — заключил координатор «Синих ведерок».

Напомним, что 19 мая в пресс-центре ИА REGNUM прошла конференция, на которой члены инициативной группы объявили о намерении провести общемосковский референдум по вопросу утверждения программы реновации жилого фонда столицы. А также оценили все известные на текущий момент негативные последствия от принятия поправок в закон «О статусе Москвы», по которому будет регулироваться процесс сноса и расселения нескольких тысяч малоэтажных домов города.

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