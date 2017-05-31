Санкт-Петербург, 31 мая, 2017, 12:00 — ИА Регнум. 18 мая министр торговли и промышленности Коновалов подал в отставку. В своем заявлении он указал как на причину ухода на свое несогласие с введением общественно-государственного контроля как способа регулирования производства, о чем Временное правительство намерено объявить в своей декларации.

Александр Иванович Коновалов

Лев Троцкий поясняет контекст этого решения министра:

«16 мая Исполнительный комитет при растерянности политических вождей принял предложения своих экономистов почти без прений и скрепил их своеобразным предупреждением по адресу правительства: оно должно взять на себя «задачу планомерной организации народного хозяйства и труда», памятуя, что вследствие невыполнения этой задачи «пал старый режим и должно было преобразоваться Временное правительство». Чтобы набраться храбрости, соглашатели пугали самих себя.

Весь вопрос, однако, в том, кто будет выполнять эту великолепную программу? Неужели коалиция? Ответ был дан немедленно. Через день после принятия Исполнительным комитетом экономической программы вышел в отставку, хлопнув дверью, министр торговли и промышленности Коновалов. Его временно замещал инженер Пальчинский, не менее верный, но более энергичный представитель крупного капитала. Министры-социалисты не смели даже серьезно предложить программу Исполнительного комитета своим либеральным коллегам. Ведь Чернов тщетно пытался провести через правительство запрещение земельных сделок!»

Временное правительство, согласно представлению военного и морского министра, постановило отменить установленные в действующих законах для заключенных военно-тюремных заведений наказания розгами и надеванием смирительной рубахи.

Ввиду того, что Временное правительство начало мобилизовать педагогический персонал и учащихся для трудовых дружин с целью обеспечения своевременного засева полей и уборки урожая, министерство народного просвещения установило срок начала учебных занятий для учебных заведений всех типов 1 сентября 1917 г.

На заседании рабочей секции Петербургского Совета товарищ министра торговли и промышленности Пальчинский в своем докладе по вопросу о разгрузке Петербурга указал, что она вызывается невозможностью подвезти к Петербургу уголь, сырье и продовольствие в нужном количестве.

Казанский вокзал в Москве

Представитель министерства путей сообщения по вопросу о положении железных дорог сообщил, что нет ни одной железной дороги, которая была бы в благополучном состоянии. Наиболее скверно обстоит дело на Московско-Казанской и Московско-Курской железной дороге. На Московско-Казанской количество «больных» паровозов превышает 33%. Подвоз продовольствия к Москве и Петербургу затруднен.

Докладчик по вопросу о положении железнодорожных рабочих заявил, что их положение отчаянное, между тем министерство ограничивается только комиссиями. Комиссия под председательством Добровольского ничего не сделала, комиссия же под председательством Плеханова состоит из неизвестных лиц. Она предлагает увеличить военную прибавку от 40 до 100 руб. и больше ничего не дает. Докладчик и другие ораторы настаивают на ультимативных требованиях. Ставится на голосование и принимается резолюция о необходимости удовлетворения требований железнодорожников до 1 июня.

В солдатской секции Петроградского Совета обсуждался вопрос о создании совещания при главнокомандующем Петербургского военного округа. Докладчик заявил, что совещание должно состоять: из представителей солдатской секции и всего Совета, из представителей демократических городского и земского самоуправлений, из представителей офицеров петербургского гарнизона. Совещание может приглашать сведущих лиц от других организаций. Задача совещания — «творить волю Советов». Главнокомандующий петроградского военного округа генерал Половцев высказался за создание такого совещания. Солдатская секция принципиально одобрила положения докладчика и поручила исполнительной комиссии выработать новый проект.

На заседании съезда Всероссийского Совета крестьянских депутатов представитель большевиков, прибывший вместо Ленина, предложил проект резолюции по аграрному вопросу, в котором рекомендуется организованный захват земли Советами крестьянских депутатов и указывается на необходимость достигнуть соглашения между Советами крестьянских и Советами рабочих и солдатских депутатов по вопросу об обмене хлеба и других деревенских продуктов на орудия, обувь, одежду и прочее, без посредства капиталистов и с устранением их от заведывания фабриками.

Пахарь

«1. Все помещичьи и частновладельческие земли, а равно удельные, церковные и так далее должны немедленно перейти к народу без всякого выкупа.

2. Крестьянство должно организованно, через свои Советы крестьянских депутатов, брать всю землю на местах немедленно для хозяйственного распоряжения ею, нисколько не предрешая этим окончательного установления земельных распорядков Учредительным собранием или Всероссийским Советом Советов, если народ передаст центральную государственную власть в руки такого Совета Советов.

3. Частная собственность на землю вообще должна быть уничтожена, то есть. право собственности на всю землю должно принадлежать только всему народу; распоряжаться же землею должны местные демократические учреждения.

4. Крестьяне должны отвергнуть совет капиталистов, помещиков и их Временного правительства относительно «соглашения» с помещиками на местах.

5. Переход всех помещичьих земель к крестьянству без выкупа не может быть ни проведен до конца, ни упрочен без разрушения в крестьянских массах доверия к капиталистам, без тесного союза крестьянства с городскими рабочими, без перехода всей государственной власти полностью в руки Советов рабочих, солдатских, крестьянских и др. депутатов.

6. Сельскохозяйственные наемные рабочие и беднейшие крестьяне, то есть такие, которые добывают себе средства к жизни отчасти наемным трудом, не имея достаточно земли, скота, орудий, должны всеми силами стремиться к самостоятельной организации в особые Советы или в особые группы внутри общекрестьянских Советов, чтобы отстаивать свои интересы против богатых крестьян, неизбежно стремящихся к союзу с капиталистами и помещиками.

7. Вследствие войны России, как и всем воюющим, а также многим нейтральным (невоюющим) странам грозит разруха, катастрофа, голод, вследствие недостатка рабочих рук, недостатка угля, железа и проч. Спасти страну может только переход рабочих и крестьянских депутатов к надзору и руководству всем производством и распределением продуктов. Поэтому необходимо теперь же подготовлять соглашения Советов крестьянских депутатов с Советами рабочих депутатов об обмене хлеба и других деревенских продуктов на орудия, обувь, одежду и прочее, без посредства капиталистов и с устранением их от заведывания фабриками. В тех же целях надо поощрять переход помещичьего скота и орудий в руки крестьянских комитетов для общего пользования этими орудиями и этим скотом. Равным образом надо поощрять устройство из каждого крупного помещичьего имения образцового хозяйства с общей обработкой земли наилучшими орудиями, под руководством агрономов и по решениям Советов депутатов от сельскохозяйственных рабочих».

Бабушка Брешко-Брешковская на свободе

Фракции большевиков и объединенных социал-демократов интернационалистов внесли в президиум съезда Всероссийского Совета крестьянских депутатов письменный протест против «бестактных выступлений ответственных руководителей съезда по адресу социал-демократов» (речь Бунакова) и против невнесения представителей революционных социал-демократов в список членов будущего Исполнительного Комитета. Обе фракции заявляют, что они

«не могут считать такой состав выразителем интересов революционного крестьянства и слагают с себя всякую ответственность за направление его будущей политики, не считают возможным выставлять своих кандидатов в Исполнительный Комитет (после ряда недобросовестных притеснений соц.-демокр. фракции) и в выборах участия принимать не будут».

Общее собрание съезда, заслушав сообщение председателя о протесте, постановило не открывать прений по этому вопросу. Среди избранных в Исполнительный Комитет Всероссийского Совета крестьянских депутатов общим собранием присутствовали: Чернов, Брешко-Брешковская, Керенский, Гоц. В числе забаллотированных оказались: Кропоткин (известный анархист), Пешехонов (народный социалист), Ленин, Скобелев, Плеханов, Церетели.

В Москве началось забастовочное движение среди служащих некоторых торгово-промышленных предприятий за повышение заработной платы.

В Гельсингфорсе сеймовая социальная комиссия внесла в сейм проект закона о восьмичасовом рабочем дне. Законопроект касается не только фабрично-заводских предприятий, но также и всех отраслей службы труда: телефона, школ, правительственных и общественных учреждений, тюрем, больниц, извозного промысла и бань.

В Киеве открылись первые курсы для народных уездных учителей по украиноведению. Учителя будут ознакомлены с историей Украины на украинском языке. Учителя киевских низших и высших школ со своей стороны предложили управе организовать у них курсы по украиноведению.

На состоявшемся съезде студентов киевской духовной академии в числе принятых резолюций имеется резолюция о том, что киевская духовная академия должна быть украинизирована, а также, что в академию должны приниматься женщины.

В Петербург прибыл английский министр труда Артур Гендерсон, председатель парламентской группы рабочей партии в английской нижней палате и секретарь международного социалистического бюро.