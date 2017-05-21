Таллин, 21 мая, 2017, 08:12 — ИА Регнум. К памятнику «Бронзовый Солдат» народ в этот будний день не просто шел — а тёк настоящей людской рекой. Казалось, включая в себя всю русскоязычную столицу. К концу дня памятник в прямом смысле утопал в цветах. Поистине душераздирающее зрелище для всех, считающих освобождение Таллина от фашистов «советской оккупацией».

И хотя власти не запретили шествие «Бессмертного полка» — все-таки мировая акция, — способы испортить праздник тщательно выискивались. Так, широкую огласку получила история, когда эстонские пограничники конфисковали у супружеской пары шоколадки с изображением Солдата-Победителя. В начале мае на границе задержали одного эстонца с целыми шестью наклейками ко Дню Победы. Такое огромное количество заставило пограничников заподозрить незадекларированный товар, ввозимый на продажу.

А накануне марша «Бессмертного полка» в Таллине защитники правопорядка добились-таки рассмотрения в суде ходатайства об аресте организатора этой акции. Поводом для такого рвения послужила несвоевременная уплата дорожных штрафов. Другого организатора марша именно 9 мая вызвали на допрос, причем в отстоящую на 200 км от столицы Нарву.

Но все это нежные весенние цветочки по сравнению с тем истеричным воем, который подняли политики и СМИ по поводу парламентариев, которые дерзнули возложить цветы «Бронзовому Солдату», да и еще сказать — трудно повторить! — что русские уберегли эстонцев от уничтожения!

Все дивные красоты стиля эстонской русофобии читайте здесь: «Темное обаяние Адольфа Гитлера» и память о Победе: предчувствие бойни

Рекомендуем другие статьи Дмитрия Кленского.