Москва, 19 мая, 2017, 14:37 — ИА Регнум. Закон о реновации, как и начавшееся голосование за сносы пятиэтажных домов, не имеют под собой абсолютно никаких правовых оснований — продвигая программу сноса ветхих домов в таком виде, как она существует сейчас, власть грубейшим образом нарушает право собственности, гарантированное Конституцией. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 мая заявил член президиума генерального совета «Партии Роста», предприниматель Дмитрий Потапенко на пресс-конференции на тему «Референдум: программа реновации — решение москвичей».

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Потапенко

«Ни в одном законе нет слова «реновация». Значит, реновации не может быть как класса. Здесь очень осознанно подменяются понятия и осознанно передергиваются понятия», — заявил Потапенко.

Любое голосование — будь то на «Активном гражданине» или где-то еще, — не имеют никакого основания, поскольку в российском законодательстве есть лишь три возможности лишения собственности ­— договор мены, договор купли-продажи и решение суда. Реновация ни под одну из этих категорий не попадает, подчеркнул предприниматель.

«В российском праве таких слов (как реновация) нет. И когда говорится, что мы будем что-то проводить, чтобы принять закон — измените Конституцию. Сначала вы меняете Конституцию, уничтожая право собственности, потом делаете, что хотите. А когда вы принимаете подзаконный акт ниже Конституции, который нарушает Конституцию, то в соответствии с российским законодательством этот закон должен быть отменен», — заявил он.

Потапенко обратил внимание на то, что многие ветхие дома в программу реновации просто не вошли, при этом в Подмосковье стоит 11 млн кв. м нереализованного жилья. Это свидетельствует однозначно о том, что «идет чёткая подмена понятий, идет воровство, идет попил бюджета», а Москву просто «превратят в гетто», в которое планируют вселить еще 2 млн человек.

Ситуацию с опросами на снос пятиэтажек сравнил с тем, как если бы опросы проводились в связи с любым другим конституционным правом — например, правом на жизнь.

«Я предлагаю другой опрос — каждую неделю подтверждать право на жизнь. Мне кажется, это нужно подтверждать. Давайте регулярно это делать. Кто не успел подтвердить — того под нож. Право на жизнь, дарованное почему-то. Давайте каждую неделю, кто успел отправить SMS — тот живёт. Кто не успел — не судьба. Всё его имущество изымается, и он отправляется работать куда-нибудь на лесоповал. Точно такая же логика. Поэтому ещё раз говорю — нет никакой реновации. В природе её не существует и не существует её в законе. Термина такого нет», — заявил Потапенко.

«Все опросы, которые мы хотим сделать, абсолютно нелегитимны и неконституционны. Даже если 99,9…% вашего дома примет решение, что оно во что-то играет — у вас есть право собственности. Идите до конца и вы выиграете, потому что собственность — незыблемое право по Конституции. Нет никакого понятия «житель». Вы — собственник. Это ваша собственность, и с этого начинается государство, — когда люди не холопы, которыми можно распоряжаться (по любому усмотрению)», — подчеркнул он.

То же самое касается и 3,5 трлн рублей, которые собираются потратить на программу реновации — это деньги налогоплательщиков, которые фактически пойдут на решение частных проблем девелоперов. При этом он отметил, что власть грубо нарушала право собственности граждан неоднократно и раньше — достаточно вспомнить снос торговых павильонов — «ночь длинных ковшей».

«Насколько я знаю, народные ОФЗ (облигации федерального займа) что-то как-то не пошли. Значит, народ почему-то не поверил. А тут мы почему-то верим, что нам дадут имущество. Съездите туда, где произошла первая лужковская перестройка — метро Кунцевское, где были пятиэтажки. Я маленьким ребенком ездил от рабочего поселка через Кунцево кататься на велосипеде, а теперь это обычное гетто. С парками. Съездите, посмотрите, будущие жители — и сравните с тем, что было, и где до сих пор ещё живём, где пятиэтажка и достаточно большой зеленый двор», — заявил Потапенко.

19 мая в пресс-центре ИА REGNUM состоялась пресс-конференция на тему «Референдум: программа реновации — решение москвичей». Участники пресс-конференции рассказали о проведении референдума среди горожан по вопросу утверждения программы реновации жилого фонда столицы. Если в Москве согласуют проведение референдума, он состоится вместе с муниципальными выборами 10 сентября.