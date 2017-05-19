Махачкала, 19 мая, 2017, 14:46 — ИА Регнум. В Дагестане собака напала на ученика младших классов. Инцидент произошел в Редукторном поселке города Махачкалы сегодня утром, 19 мая, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД Дагестана. Собака успела укусить восьмилетнего учащегося гимназии №56.

U.S. Air Force Собака

Ее прогнали проходившие мимо старшеклассницы. Пострадавший госпитализирован в Детскую республиканскую клиническую больницу.

«Укусы пришлись на лицо и ухо. Врачи оказали ребенку необходимую помощь. Сейчас он находится в удовлетворительном состоянии, жизни ничего не угрожает», — рассказали ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения Дагестана.

Напомним, в Дагестане началась подготовка законопроекта «О бездомных животных» после гибели 9-летней девочки от нападения собак в Махачкале в феврале 2017 года. Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошел в том же Редукторном поселке города. Следствие ставит происшествие в вину управлению ЖКХ Махачкалы, которое не контролировало должным образом отлов безнадзорных животных. Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека».

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Начальник УЖКХ города Гаджимурад Абдуразаков был отстранен от работы, а его заместитель, отвечавший за работу с бродячими животными, уволен. Уже в марте в дагестанской столице появилось МУП «Питомец», которое стало заниматься отловом и стерилизацией безнадзорных животных.

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