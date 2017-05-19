Москва, 19 мая, 2017, 14:18 — ИА Регнум. Законопроект о реновации ветхого и аварийного жилья в Москве ко второму чтению будет существенно изменен в интересах граждан. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 мая, об этом в ходе пресс-конференции заявили депутаты Госдумы сразу нескольких фракций.

Хрущовка

Право на защиту

Представители всех фракций единогласно подчеркнули, что право на судебную защиту — конституционное право, которое ни в коем случае не должно быть ограничено.

«Всех нас, мягко говоря, не устроила позиция ограничения права на судебную защиту», — отметила глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская («Справедливая Россия»).

По ее словам, для того, чтобы чиновники не имели возможности свободного правоприменения, в законопроекте могут быть продублированы нормы Конституции, Гражданского и Жилищного кодекса.

«Уголовные отношения должны регулироваться исключительно на федеральном уровне. Каких-то специальных моментов применительно к одному региону делать нельзя, потому что это 71 статья Конституции. По поводу судебной защиты — по всей стране она должна действовать без каких-то изъятий или дополнений», — поддержал Хованскую глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Равнозначность — не значит равноценность

При переселении собственники должны получать именно равноценное жилое помещение, подчеркнула глава думского комитета по ЖКХ Галина Хованская. Соответствующая поправка подготовлена ко второму чтению законопроекта.

«Причем не исключается соблюдение принципа равнозначности по числу комнат, по общей площади жилого помещения или по жилой площади этого помещения, но даже учитывая принципы равнозначности, помещение должно быть равноценным», — подчеркнула Хованская.

С ней согласен и глава комитета по законодательству.

«Что касается равнозначности и равноценности — это не игра слов, за каждой категорией есть правовые отношения, есть большая правовая нагрузка, в том числе, с точки зрения исполнения судебных решений», — отметил председатель комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Достойная компенсация

Собственники, которые будут требовать не натурального возмещения сносимого жилья, а денежную компенсацию, не будут обделены средствами. Как заявила глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская, компенсация будет «вполне достойной для того, чтобы соглашаться на такой вариант».

«Помимо рыночной стоимости жилого помещения в компенсацию войдет доля в праве на общее имущество, на земельный участок, но для этого москвичи должны заботиться постановкой этих участков на кадастровый учет», — подчеркнула Хованская.

Кроме того, по ее словам, если в доме не производился капитальный ремонт и существуют старые обязательства государства по его проведению, то в стоимости квартиры появится и эта, третья составляющая.

На месяц больше на переезд

Представители фракций также категорически не согласились с немедленным исполнением судебного решения о выселении собственников в случае их отказа переехать, если достаточное количество жильцов приняло решение о входе в программу реновации.

«Переезд — это как пожар, людям надо дать какое-то время. Поэтому срок мы увеличим с 60 до 90 дней. Есть предложение и до 120 дней, но пока что мы договорились об увеличении как минимум на месяц», — подчеркнула Галина Хованская.

Реновация — везде?

Законодатели рассматривают законопроект о реновации как базовый.

«Законопроект ко второму чтению с учетом поправок вполне может быть примером, чтобы и в других регионах он заработал», — заключил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.