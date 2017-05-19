Москва, 19 мая, 2017, 13:58 — ИА Регнум. В Госдуме не исключили, что аварийное жилье будет включено в программу по реновации в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM 19 мая.

Timur Mamedrzaev Аварийный дом

Законопроект о реновации жилья в Москве Госдума приняла в первом чтении в апреле. Срок подачи поправок ко второму чтению уточнен — изменения могут быть поданы в профильный комитет Госдумы до 3 июня.

«Не хочу предвосхищать события, но, вполне возможно, что в окончательной редакции поправок ко второму чтению будет обязательное включение аварийного жилья в планы реновации», — заявил депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия»).

Парламентарий напомнил, что в июне пройдут парламентские слушания по законопроекту о реновации. Второе чтение законопроекта намечено на 5 июля.