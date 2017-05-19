Москва, 19 мая, 2017, 14:13 — ИА Регнум. Порядка 10 тысяч помещений совокупной стоимостью порядка 300 млрд рублей попадают под угрозу тотального сноса, а порядка 100 тысяч человек потеряют работу в результате так называемой программы «реновации», посчитали в «Ассоциации владельцев недвижимости». Об этом 19 мая заявил президент ассоциации Владимир Капустин в пресс-центре ИА REGNUM на пресс-конференции «Референдум: программа реновации — решение москвичей».

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Капустин

«Кадастровая стоимость после объявления планов властей по масштабной реновации жилого фонда чудесным образом упала в несколько раз. И предложения о выкупе квартир и нежилых помещений по оценочной стоимости вызывает теперь у меня откровенную улыбку. Очевидно, что без масштабной дискуссии и общегородского референдума принимать подобные законопроекты и начинать практическую реализацию программы просто нельзя», — подчеркнул Капустин.

Не меньшее недоумение у общественника вызывают действия московских властей. Мэрия предпринимает действия, которые явным образом идут вразрез с федеральным законодательством. Глава «Ассоциации владельцев недвижимости» обратил внимание на инициированный мэрией опрос на «Активном гражданине».

«Во-первых, для меня странно, что закон еще не принят, а голосование уже идет. Причем по странной формуле «кто не пришел — тот за». Во-вторых, принять участие в опросе могут только жители домов, которые попали в какой-то непонятный список, а остальные налогоплательщики лишены этого права (владельцам нежилых помещений участвовать в опросе фактически невозможно, поскольку их нет в списке зарегистрированных граждан в МФЦ). В третьих, практика проведения таких опросов показывает, что все результаты опросов на этом портале всегда в интересах чиновников и против интересов инвесторов и бизнеса в целом (опрос «приятное соседство» (перевод помещений из жилого в нежилое), май — июнь 2015 года, результаты: в 2014 году переведено 500 помещений; в 2016-м — только 9). Все заявления о введении прозрачной процедуры исполнения госуслуги остались обещаниями. Заявление Собянина об учете интересов бизнеса не более чем пустой звук, фактически данная отрасль экономики была уничтожена. А давление на малый и средний бизнес было продолжено в 2016 году программой сноса объектов нестационарной торговли. «Ночь длинных ковшей» ярко продемонстрировала отношение городских властей к институту собственности», — считает общественник.

Правозащитник также обратил внимание на финансовую составляющую проекта. По его словам, получается так, что программу сноса должны будут оплатить все жители столицы. Ведь 3,5 трлн рублей — это деньги налогоплательщиков. А это значит, что каждый москвич заплатит за «реновацию» 300 тыс. рублей, удержанных с него в виде налогов и сборов. Данная программа затрагивает порядка 1,5 миллиона москвичей, следовательно, девять жителей города оплатят в складчину переселение десятому. Бюджет города дефицитный, значит, эти деньги придется занимать, стоимость денег — 8−10% годовых. Получается, что мэрия займет эти 3,5 трлн рублей, а ныне живущие граждане, их дети, внуки и ряд следующих поколений будут платить по 30 тыс. рублей в год только за обслуживание этого кредита.

«Я с трудом понимаю, почему я как московский налогоплательщик, который не живет в пятиэтажке, должен платить за программу реновации, в результате которой будут снесены не аварийные дома и расселены реально нуждающиеся очередники, живущие в коммуналках и общежитиях, а крепкие дома, которые нужно просто отремонтировать или реконструировать. Пример такой реконструкции — известный дом на ул. Мишина, д. 32. Кстати, и Собянин, и Хуснуллин высоко оценили качество проведенных там работ и даже планировали запустить городскую программу по аналогичным домам», — отметил Капустин.

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В заключение он отметил, что заявления городских властей о якобы значительном снижении стоимости квадратного метра жилья в Москве в результате реализации программы реновации просто смешны: «Ответственно заявляю, что никакого снижения цен не будет, а земельные участки, на которых расположены потенциально сносимые дома, являются наиболее ликвидными для организации там торговых и жилых комплексов бизнес-и премиум-класса».

Напомним, что 19 мая в пресс-центре ИА REGNUM прошла конференция, участники которой заявили о намерении провести общемосковский референдум по вопросу утверждения программы реновации жилого фонда столицы. Инициаторы референдума уверены в том, что ввиду огромных социально-политических, экономических и экологических последствий программы сноса необходимо выяснить, согласны ли жители столицы нести такие тяготы.

Подробнее читайте здесь: В Москве потребовали провести референдум по программе «реновации»