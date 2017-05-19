Москва, 19 мая, 2017, 12:56 — ИА Регнум. Протокол, который определяет цели, принципы регулирования и основные требования в сфере государственных и муниципальных закупок на территории государств-участников Договора о зоне свободной торговли, ратифицровала Госдума, передает корреспондент ИА REGNUM 19 мая.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

О необходимости такого протокола главы правительств стран СНГ договорились в июне 2016 года. Предполагается, что его принятие предоставит участникам доступ к госзакупкам, а также позволит перейти к обсуждению применения национального режима в сфере госзакупок.

«Реализация протокола будет способствовать расширению экономического сотрудничества на территории стран-участников СНГ», — заявил в ходе пленарного заседания замминистра экономического развития Евгений Елин.

По его словам, протокол должен быть реализован в два этапа. До 1 января 2018 года каждая из стран, ратифицировавших протокол, должна перейти на электронный формат проведения закупок и принять все необходимые для этого законы.

«Российская Федерация уже подготовила такие изменения, они находятся на площадке Госдумы», — рассказал Елин.

До 1 января 2019 года участники протокола обязуются внедрить технологии, обеспечивающие информационную открытость и прозрачность закупок. Для этого предполагается обеспечить совместимость веб-порталов в сфере государственных закупок всех стран СНГ.

«На данном этапе протокол подписали 5 из 8 стран-участниц договора, а именно Российская Федерация, Беларусь, Армения, республика Таджикистан и Киргизская республика. После вступления протокола в силу к нему смогут присоединиться все государства — участники договора», — отметил Елин.